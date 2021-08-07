Пожар угрожает якутскому поселку Сангар

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Лесной пожар подступает к якутскому поселку Сангар, райцентру Кобяйского района Якутии. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МЧС России.

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"В результате интенсивного распространения ветра огонь от природного пожара подступает к населенному пункту Сангар Кобяйского района Республики Саха (Якутия). Органы управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС производят наращивание группировки сил и средств. Сейчас на тушении работает свыше 40 человек и шесть единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба Якутии, лесной пожар действует на расстоянии четырех километров от поселка Сангар. В нем проживает свыше 3 тыс. человек.

По данным МЧС РФ, в населенном пункте также находится резервуарный парк нефтебазы "Саханефтегазбыт".

Ранее сообщалось, что пожар в селе Бяс-Кюель Таттинского района Якутии перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки, там началась эвакуация жителей. В Бяс-Кюель вылетел глава региона Айсен Николаев.

Якутия - один из самых пожароопасных субъектов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.