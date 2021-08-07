Лесной пожар в якутском селе Бясь-Кюель повредил 15 домов и построек

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Перекинувшийся через минерализованную полосу верховой пожар повредил 15 жилых домов и хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель в Горном районе Якутии. Об этом сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры республики.

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"Прокурор Горного района выехал в село Бясь-Кюель, где лесной пожар вплотную приблизился к населенному пункту. В настоящий момент в населенном пункте в результате переброса верхового пожара огнем повреждено 15 жилых домов и хозяйственных построек, население эвакуировано", - говорится в сообщении.

В ходе выезда будет дана оценка исполнения законодательства о защите населения и территорий от лесных пожаров, в том числе достаточности привлеченных сил и средств, своевременности мер, принятых уполномоченными органами.

Как добавили региональном Минздраве, в селе за медпомощью обращались два жителя с жалобами на повышение артериального давления. Три жителя села старше 80 лет заблаговременно госпитализированы в терапевтическое отделение ЦРБ.

По данным регионального оперштаба, на заседании правительства республики рассматривается вопросу оказания помощи жителям села, имущество которых пострадало при пожаре.

"В населенном пункте Бясь-Кюель Горного района продолжаются работы по тушению пожаров. В настоящий момент удалось отстоять от огня 225 жилых домов. Органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС наращиваются группировки сил и средств, сейчас задействовано свыше 280 человек и 23 единицы техники", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. Пострадавших нет. Работы по тушению пожаров осложняются шквалистым ветром и безводной местностью. Перекачка воды в пожарные автоцистерны производится с помощью водовозов.