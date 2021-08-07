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На Ставрополье погибли три человека при столкновении легковушки с "Камазом"

Еще один человек пострадал, он находится в реанимации

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовой "Камаз" на Ставрополье, три человека погибли, один госпитализирован, в субботу сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД.

Погибшая девушка-водитель получила водительское удостоверение 1,5 года назад.

"Около 04:00 на улице Строительной в Буденновске водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине "Камаз". В результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и два 25-летних пассажира. 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию", - говорится в сообщении.

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