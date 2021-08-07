Премьер Греции заявил, что ситуация с пожарами в немного улучшилась

АФИНЫ, 7 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в субботу заявил, что ситуация с пожарами в стране немного улучшилась, нужно продолжать борьбу со всеми возгораниями.

"Ситуация сегодня немного лучше, чем вчера. Мы должны продолжать интенсивные усилия по тушению всех очагов [пожаров] и исключению риска повторного возгорания", - сказал премьер после посещения Координационного оперативного центра Пожарной службы Греции, где его проинформировали о ситуации с природными пожарами в стране. Он выразил признательность работникам Пожарной службы, добровольцам, греческой полиции и береговой охране за огромные усилия, которые они приложили минувшей ночью, чтобы взять под контроль огненные фронты, в основном в центральной области Аттика, на острове Эвбея и на полуострове Мани.

Глава правительства отметил, что "приоритетом все эти дни была прежде всего защита человеческой жизни, затем - в той мере, в какой это возможно, - защита собственности", а также "защита критически важной инфраструктуры, в первую очередь системы электроснабжения". "Здесь было приложено много усилий, и сегодня мы находимся в гораздо лучшем положении, чем вчера", - сказал Мицотакис.

Премьер выразил глубокое сожаление по поводу того, что произошло, и еще раз заверил всех пострадавших в том, что восстановление от нанесенного ущерба будет его первым политическим приоритетом. "Все сожженные территории будут считаться предназначенными для восстановления лесов, мы изменим то, как мы реализуем проекты по защите от пожаров, наводнений, эрозии", - заявил Мицотакис. "Когда пройдет это кошмарное лето, мы сосредоточим все свое внимание на скорейшем устранении ущерба и на восстановлении нашей природной среды", - заверил он.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки лесных пожаров. По прогнозу национальной метеорологической службы, жаркая погода продержится в стране еще около пяти дней.