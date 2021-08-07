Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл несколько районов Казахстана

НУР-СУЛТАН, 7 августа. /ТАСС/. Смог, вызванный лесными пожарами в Якутии, накрыл несколько районов Павлодарской области Казахстана, включая административный центр региона. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

"На территории Российской Федерации в Якутии более двух недель продолжаются лесные пожары. <...> По причине этих пожаров в некоторых районах нашей области, в том числе над городом Павлодар, образовался смог", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что поводов для беспокойства нет. "Угрозы ухудшения экологической обстановки нет. В скором времени смог рассеется", - пояснили в департаменте.