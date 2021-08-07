В Минздраве Кубани рассказали о состоянии госпитализированных с поезда детей

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Дети, которые были госпитализированы с поезда Мурманск - Адлер с подозрением на кишечную инфекцию, находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава Кубани.

"С подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали 20 несовершеннолетних. Их доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что дети передвигались в составе двух организованных групп, всего порядка 250 человек. "Остальные дети продолжили следование до станции назначения", - уточняется в сообщении.

За их состоянием будут наблюдать сотрудники детских лагерей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по краю. "Проводится эпидрасследование, взяты пробы для лабораторных исследований. Остальные дети следуют в оздоровительные учреждения Туапсинского района, где за ними продолжат наблюдение", - добавили в пресс-службе.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 21 ребенка в поезде Мурманск - Адлер. Южная транспортная прокуратура также проводит проверку.