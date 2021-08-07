В МЧС сообщили, что пожар в селе Бясь-Кюель в Якутии локализован

ТАСС, 7 августа. Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализован, сообщил в субботу первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

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"В [Республике] Саха (Якутия) сейчас населенный пункт - 33 дома уничтожены огнем, уже дали локализацию", - сказал он.

В пресс-службе МЧС России в свою очередь уточнили, что всего сгорело огнем 32 строения, 20 из них - жилые дома. "Объявлена локализация пожара на площади свыше тыс. га", - добавили в МЧС.

По информации министерства, сейчас в населенном пункте работает комиссия правительства региона, подсчитывают ущерб от пожара.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу, население было эвакуировано. Пострадавших нет.

Как добавили в пресс-службе правительства Якутии, на тушение пожара в селе привлечены 339 человек и 51 единица техники. Жителей перевезли на автобусах в райцентр Бердигестях, где открыты три пункта временного размещения. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета.