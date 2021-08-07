Полиция задержала троих участников массовой драки в Мытищах

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Три человека задержаны в Мытищах после массовой драки с участием 40 мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"По факту драки на Пограничной улице города Мытищи Следственным управлением межмуниципального управления МВД России "Мытищинское" возбуждены уголовные дела по ст. 111 и ст. 213 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство". В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны трое мужчин, подозреваемые в совершении данных преступлений", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой принимали участие около 40 мигрантов. В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован.