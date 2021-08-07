Дети, госпитализированные с поезда на Кубани, ужинали в вагоне-ресторане

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Дети, которых госпитализировали с поезда на Кубани с подозрением на кишечную инфекцию, накануне вечером ужинали в вагоне-ресторане. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"У детей были выявлены жалобы на рвоту и жидкий стул. На данный момент известно, что симптомы появились после ужина в пятницу. Кушали дети в вагоне-ресторане. В тот вечер там были рис, курятина и салат", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "первые жалобы появились около полуночи". "Госпитализированные дети из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши, Сортавалы. Ехали в детские оздоровительные лагеря "Морская звезда" в Новомихайловске и "Морская волна" в Лермонтово", - уточнил он.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 21 человека в поезде Мурманск - Адлер. Южная транспортная прокуратура также проводит проверку. Дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.