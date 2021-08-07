Детям, снятым с поезда на Кубани, поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция"

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция" детям, которых сняли с поезда на Кубани. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз "функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта". Позднее медики поставили диагноз "пищевая токсикоинфекция", - сказал собеседник агентства.

Ранее с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

Источник ранее сообщил ТАСС, что накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.