Количество детей, госпитализированных с поезда на Кубани, увеличилось до 56

КРАСНОДАР, 7 августа. /ТАСС/. Количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск - Адлер, увеличилось до 56, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах региона.

"По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "краевые медики оперативно справились с инцидентом, что позволило избежать более серьезных последствий".

На сайте Северо-Кавказской железной дороги уточняется, что организованные группы детей, следовавшие поездом Мурманск - Адлер, доставлены к месту отдыха. "Пассажирский поезд № 226 Мурманск - Адлер, в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью около 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе. При высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами Детской городской больницы города Туапсе. По результатам осмотра в инфекционное отделение городской клинической больницы города Туапсе были направлены 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание", - говорится в сообщении.

Остальные дети, следовавшие поездом № 226, доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна", сообщается на сайте.

Ранее в пути следования врачи доставили 20 детей в больницы Белореченска и Апшеронска. "В настоящее время самочувствию и здоровью детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное. Железнодорожники и врачи предпринимали все необходимые меры для оказания помощи несовершеннолетним пассажирам. Ситуация находится под контролем руководства ОАО "РЖД". Во время стоянки специалистами Роспотребнадзора в поезде № 226 взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС с вокзала Адлера, поезд из Мурманска прибыл на конечную станцию. Состав подошел почти без пассажиров.