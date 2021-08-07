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СМИ: неизвестный открыл стрельбу на востоке Франции по полицейским

Полиция получила сигнал о том, что два человека в районе сквера Виолетт намерены совершить тяжкое уголовное преступление. Одного из них задержали, второй начал стрелять по стражам порядка

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским в субботу во французском городе Сент-Этьен, расположенном на востоке страны, и был тяжело ранен ответным огнем. Об этом сообщила региональная радиостанция France Bleu.

Согласно ее данным, полиция получила сигнал о том, что два человека в районе сквера Виолетт намерены совершить тяжкое уголовное преступление. Наряд полиции прибыл на место и обнаружил этих людей, сидящих в машине. Одного из них удалось задержать. Второй попытался скрыться.

Полицейским удалось догнать его в одном из ближайших дворов. Злоумышленник открыл огонь по стражам порядка, но тем удалось ранить его в живот и ногу. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. По факту происшествия проводится расследование.

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