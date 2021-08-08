В Хабаровске в зоне затопления могут оказаться 1,5 тыс. дач, частные дома и детсад

ТАСС, 8 августа. Свыше 1,5 тыс. дач, 60 частных домов и детский сад могут оказаться в зоне затопления в Хабаровске в результате паводка, который, по прогнозам, подойдет к городу 13-15 августа на отметке выше уровня опасных явлений. Об этом сообщает в воскресенье в своем Telegram-канале врио губернатора края Михаил Дегтярев.

В Хабаровск прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, который проконтролировал готовность всех сил и средств к пропуску паводковых вод. "В условиях большой воды, прибывающей с верховьев Амура, а также в малых реках, готовимся к прохождению гребня паводка в середине августа. По прогнозу, в зоне затопления могут оказаться 60 частных домов в Хабаровске, детский сад, более 1,5 тыс. дач на левом берегу", - говорится в сообщении.

Как сообщали в региональном управлении МЧС России, по состоянию на утро воскресенья прирост уровня Амура у Хабаровска за прошедшие сутки составил 10 см. Река поднялась до отметки 460 см при отметке неблагоприятного явления 450 см, опасного - 600 см.

По данным регионального правительства, паводок подойдет к Хабаровску 13-15 августа с отметками 600-650 см, что выше уровня опасных явлений. "Для минимизации возможного ущерба принято решение пересыпать незавершенный участок дамбы, расположенной в Индустриальном районе Хабаровска. Для этого заблаговременно сформированы запасы каменной породы и песка. Работы уже ведутся. Предварительно все суда выведены с баз стоянок за пределы дамбы: для них определены места временного базирования. Наиболее уязвимые зоны оснащаются насосными группами и временными насыпными защитными сооружениями", - приводит пресс-служба правительства слова Дегтярева.

В субботу власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском, Комсомольском, Амурском, Нанайском, Ульчском и Николаевском районах в связи с осложняющейся паводковой обстановкой.