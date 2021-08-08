В Свободненском районе Амурской области из-за паводка ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Свободненском районе Амурской области в связи с высоким уровнем воды в реке Зея и подтоплением сел, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В Свободненском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды в реке Зея на гидропосту в селе Малая Сазанка поднялся на 21 см и достиг отметки 919 см - на 19 см превышена отметка "неблагоприятное явление". Вода зашла в села района", - говорится в сообщении.

В селе Малая Сазанка частично подтоплено шесть приусадебных участков, в селе Бардагон - два дома и шесть приусадебных участков. Подтоплена дорога на подъезде к селу Заган, в котором проживают около 100 человек.

Свободненский район расположен на юго-западе Амурско-Зейской равнины, граничит на с Шимановским, Мазановским, Благовещенским районами области, на западе - государственная граница с Китаем. По территории района проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, население района более 13,8 тыс. человек.

В Амурской области сейчас проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе продолжает действовать режим ЧС межрегионального характера. Вода повредила около тысячи жилых домов, 351 км дорог, 19 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,3 млрд рублей.