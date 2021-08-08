Лесной пожар подошел к селу Бясь-Кюель Горного района Якутии на расстояние 2-3 км

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Лесной пожар подошел на расстояние 2-3 км к селу Бясь-Кюель Горного района Якутии, где накануне в результате сильного ветра и верхового пожара огонь перекинулся на дома и постройки. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава района Никита Андреев.

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"Пожар [у села Бясь-Кюель находится] примерно в 2-3 км, идет окарауливание", - сказал Андреев.

По его данным, в тушении огня задействованы почти 300 человек и около 50 единиц техники. В селе работает инженерная рота в количестве 105 человек, направленная Минобороны РФ для тушения лесных пожаров. "Идут работы по окарауливанию, созданию минерализованной полосы, противопожарного разрыва, валки леса - там, где это необходимо", - добавил Андреев.

По информации заместителя главы Горного района Алгыса Стручкова, 6 и 7 августа из села были эвакуированы свыше 200 человек. В пунктах временного размещения в райцентре Бердигестях находятся более 30 человек, большинство эвакуированных проживают у родственников.

Днем 7 августа в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки села через минерализованную полосу. В райцентре Бердигестях открыты три пункта временного размещения. Пострадавших нет. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета.

Ранее в МЧС России сообщили, что пожар в селе Бясь-Кюель локализован, всего сгорело 32 строения, 20 из них - жилые дома.