Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное

7 августа в больницы Кубани попали 56 детей с признаками отравления, на следующий день их число увеличилось до 87. Все они следовали в детский лагерь поездом Мурманск - Адлер. Как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления детей стал норовирус второго типа.
ТАСС собрал все, что известно о произошедшем на данный момент.
- Днем 7 августа стало известно, что с поезда № 226 Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии.
- Две организованные группы детей следовали к месту отдыха в Туапсе. Речь идет о 246 детях и 24 сопровождающих.
- В тот же день число госпитализированных детей увеличилось до 56.
- Несовершеннолетних, у которых не выявили подозрений на кишечную инфекцию, доставили в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".
- Источник сообщил ТАСС, что накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли.
- В вагоне-ресторане нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.
- Кроме того, источник сообщал, что детям оставили диагноз "пищевая токсикоинфекция".
- Специалисты Роспотребнадзора взяли в поезде № 226 пробы воды и пищи.
- 8 августа число госпитализированных детей увеличилось до 87. Все они находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести.
- СК возбудил дело по факту отравления, прокуратура проводит проверку.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. В ведомстве добавили, что причиной отравления детей стал норовирус второго типа.