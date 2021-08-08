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Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.
Отравление детей из поезда Мурманск - Адлер
Обновлено 

Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

7 августа в больницы Кубани попали 56 детей с признаками отравления, на следующий день их число увеличилось до 87. Все они следовали в детский лагерь поездом Мурманск - Адлер. Как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления детей стал норовирус второго типа.

ТАСС собрал все, что известно о произошедшем на данный момент.

  • Днем 7 августа стало известно, что с поезда № 226 Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии.
  • Две организованные группы детей следовали к месту отдыха в Туапсе. Речь идет о 246 детях и 24 сопровождающих.
  • В тот же день число госпитализированных детей увеличилось до 56
  • Несовершеннолетних, у которых не выявили подозрений на кишечную инфекцию, доставили в детский оздоровительный лагерь "Морская волна".
  • Источник сообщил ТАСС, что накануне вечером дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. 
  • В вагоне-ресторане нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.
  • Кроме того, источник сообщал, что детям оставили диагноз "пищевая токсикоинфекция".
  • Специалисты Роспотребнадзора взяли в поезде № 226 пробы воды и пищи.
  • 8 августа число госпитализированных детей увеличилось до 87. Все они находятся в состояниях легкой и средней степени тяжести.
  • СК возбудил дело по факту отравления, прокуратура проводит проверку.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль. В ведомстве добавили, что причиной отравления детей стал норовирус второго типа.
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Отравление детей из поезда Мурманск - Адлер
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