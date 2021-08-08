Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное

7 августа в больницы Кубани попали 56 детей с признаками отравления, на следующий день их число увеличилось до 87. Все они следовали в детский лагерь поездом Мурманск - Адлер. Как сообщили в Роспотребнадзоре, причиной отравления детей стал норовирус второго типа.

ТАСС собрал все, что известно о произошедшем на данный момент.