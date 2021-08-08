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Отравление детей из поезда Мурманск - Адлер
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В вагоне-ресторане поезда, где отравились дети, нашли просроченные продукты

По словам источника в правоохранительных органах, также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью

ТАСС, 8 августа. Продукты с истекшим сроком годности обнаружены правоохранителями в вагоне-ресторане поезда Мурманск - Адлер, в котором ужинали госпитализированные в медучреждения Краснодарского края дети. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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"При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью", - сказал собеседник агентства.

Накануне с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Сообщалось, что дети ужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников вагона был отстранен от работы после отказа сдать анализы, еще у троих анализы взяли. Также взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств. В воскресенье стало известно, что число госпитализированных детей увеличилось до 87. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

Теги
РоссияКраснодарский крайКарелияОтравление детей из поезда Мурманск - Адлер
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