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Россиян не было в автобусе, который попал в ДТП в Турции

В результате аварии в районе Балыкесир погибли 14 человек

АНКАРА, 8 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Граждане России не находились в автобусе, который попал в воскресенье в аварию на западе Турции. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

В результате аварии погибли 14 человек, не менее 18 получили ранения.

"Согласно информации турецких властей, наших граждан там нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщило Anadolu Ajansı, ДТП произошло в турецкой провинции Балыкесир на северо-западе страны. По предварительной версии местных властей, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел с трассы и перевернулся. 11 человек погибли на месте, троих не удалось спасти.

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