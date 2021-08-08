В Башкирии локализовали восемь природных пожаров

ТАСС, 8 августа. Пожарные локализовали восемь очагов природных пожаров в Башкирии на общей площади более 1,6 тыс. га, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Республики Башкортостан продолжают действовать 23 очага природных пожаров на общей площади 2 093 га. В Хайбуллинском районе три очага, Бурзянском районе - 12 очагов, Зилаирском районе - четыре очага, Зианчуринском районе - три очага, Кугарчинском районе - один очаг. Из них локализовано восемь очагов на общей площади 1 604,6 га", - сказали в ведомстве.

В МЧС отметили, что огонь не угрожает населенным пунктам, не допущено и перехода огня на дома. В тушении участвуют 838 человек и 146 единиц техники. Также в Бурзянский район прибыла аэромобильная группировка республиканского главка ведомства из 53 человек.