В порту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали место разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска. Южная транспортная прокуратура проводит проверку, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного органа.

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефтепродуктов в порту города Новороссийск. Место разлива нефтепродуктов локализовано", - говорится в сообщении.

Разлив нефтепродуктов произошел в субботу при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала, выброс произошел в 6 км от берега.

Новороссийская транспортная прокуратура проверит исполнение требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.