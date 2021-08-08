Росгвардия участвует в ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Самолет и четыре вертолета Росгвардии принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Для тушения пожара с воздуха Ил-76 оснащен выливным авиационным прибором ВАП-2. Емкость двух резервуаров этой системы составляет 40 куб. м. Экипажи вертолетов Ми-8 для тушения пожара используют специальные водосливные устройства ВСУ-5А, способные нести в себе около 4,5 куб. м воды. Машинами управляют наиболее опытные пилоты, поскольку в зоне бедствия плохая видимость из-за сильного задымления", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что почти 500 военнослужащих и 27 единиц специальной техники Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии уже несколько дней принимают участие в ликвидации пожара на границе двух субъектов.

Пожар в мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича возник 3 августа из-за грозового разряда, от которого загорелась сухая трава и валежник. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, площадь активного горения составляет 13 га. Пожар распространился на территорию Нижегородской области.