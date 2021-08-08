Жителей двух якутских сел эвакуируют из-за лесного пожара

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Эвакуация жителей началась в селах Харыялах и Фрунзе в Намском районе Якутии из-за лесного пожара, действующего на площади около 7 тыс. га. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в администрации Намского района.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В настоящее время эвакуировано из села Харыялах 64 человека, из них 38 - дети до 14 лет. Они все эвакуированы и размещены по знакомым и родственникам. Из села Фрунзе эвакуированы 15 человек, из них пять детей, тоже [размещены] по родственникам и знакомым. Также мы ожидаем из Якутска теплоход по поручению министерства транспорта республики, он будет эвакуировать жителей села Фрунзе - около 30 человек", - сказали в администрации.

В районе отметили, что мужчины остаются в населенных пунктах бороться с пожаром.

Обоим населенным пунктам угрожает один крупный пожар, зарегистрированный 7 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился. По словам представителя администрации, верховой лесной пожар при сильном ветре двигается со скоростью в 2-3 км в час. Площадь пожара составляет 7 тыс. га. На тушении работают около 60 человек и восемь единиц техники, задействован вертолет с водосливным устройством.

Села расположены на расстоянии 8 км друг от друга. В этих населенных пунктах проживают около 500 человек.