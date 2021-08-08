Площадь пожара, возникшего в заповеднике в Мордовии, превысила 3 тыс. га

ТАСС, 8 августа. Площадь, пройденная огнем в ходе природного пожара, возникшего на территории заповедника в Темниковском районе Мордовии, превысила 3 тыс. га. Необходимости в эвакуации людей нет, сообщил ТАСС в воскресенье глава района Сергей Кизим.

"Пока [огнем пройдено] чуть больше 3 тыс. га. Риска эвакуации нет. Но мы, если будет нужно, готовы", - сказал Кизим.

Пожар в мордовском заповеднике им. П. Г. Смидовича возник 3 августа из-за грозового разряда, от которого загорелась сухая трава и валежник. В районе введен режим чрезвычайной ситуации, подготовлен пункт временного пребывания на случай эвакуации людей. Также режим ЧС объявлен в Сарове Нижегородской области, так как пожар распространился на территорию региона.

В республиканском главке МЧС сообщали, что в тушении огня задействован самолет Бе-200 и два вертолета Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76 Министерства обороны. Также к месту тушения пожара дополнительно направлены еще два самолета Ил-76. Росгвардия направила в республику Ил-76 и четыре Ми-8. Кроме того, на тушение прибыл пожарный поезд. Для координации этих сил создан оперативный штаб. Привлечена группировка сил и средств в количестве более 600 человек и 130 единиц техники.

Позднее в пресс-службе МЧС РФ уточнили, что группировка пожарных, участвующих в тушении пожара, была увеличена до 800 человек.

"На месте работает наземная группировка в составе 800 человек и 203 единиц техники. Работу продолжает аэромобильные группировки МЧС России из Республики Мордовия и Чувашской Республики. Кроме этого, запланировано увеличение группировки силами Главных управлений МЧС России по Республике Марий Эл, Пензенской и Ульяновской областей", - сказали в ведомстве.

О заповеднике

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.