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Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер

РЖД проводит собственное расследование причин отравления детей в поезде Мурманск - Адлер

Компания также бесплатно доставит к месту отдыха после выписки госпитализированных детей и их сопровождающих

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Холдинг "РЖД" проводит собственное расследование обстоятельств и причин отравления детей, которые ехали на поезде Мурманск - Адлер. Об этом говорится в сообщении компании.

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Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.

"Проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда №225/226 Мурманск - Адлер обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания следит за состоянием госпитализированных детей, ситуация находится на контроле руководства РЖД. К месту отдыха они, а также их сопровождающие, будут доставлены бесплатно.

Как сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Краснодарского края, состояние детей стабильное, без ухудшений.

Теги
РоссияКраснодарский крайКарелияОтравление детей в поезде Мурманск - Адлер
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