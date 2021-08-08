Властям Кипра удалось быстро ликвидировать пожар на полуострове Акамас

НИКОСИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Пожар, вспыхнувший в полдень в воскресенье на полуострове Акамас на западе Кипра, был быстро ликвидирован благодаря усилиям оперативных служб островного государства, которые не позволили охватившему дикую растительность огню распространиться на лесной массив. Об этом сообщил в Facebook кипрский департамент лесного хозяйства.

"В воскресенье, 8 августа 2021 года, в 12:00 (летнее кипрское время соответствует московскому) в районе Комаруди на Акамасе произошел пожар. По приказу департамента лесного хозяйства была проведена незамедлительная мобилизация [всех сил оперативного реагирования], в результате чего пожар, начавшийся с возгорания автомобиля, был потушен еще до того, как он успел распространиться на Акамасский лес", - сказано в этом сообщении.

В нем также говорится, что с огнем удалось совладать трем пожарным расчетам.

Возгорание автомобилей нередко становится на Кипре источником крупных пожаров. Последний подобный инцидент произошел 28 июля в окрестностях деревни Пентакомо неподалеку от известного на острове Губернаторского пляжа на границе провинций Ларнака и Лимасол. Тогда пожар, вызванный воспламенением автомобильного двигателя, подобрался вплотную к кемпингу и жилым домам и заставил власти эвакуировать многих людей из зоны опасности. Ликвидировать огненную стихию тогда удалось 11 пожарным расчетам и двум вертолетам. Из-за этого пожара на несколько часов было остановлено движение по самому оживленному скоростному шоссе на острове, пролегающему между двумя крупнейшими городами страны - Никосией и Лимасолом.

В августе регион Восточного Средиземноморья, к которому относится Кипр, стал местом огромного количества природных пожаров, а наиболее пострадавшими странами оказались Греция и Турция. Кипрские власти направили в помощь Греции специальную пожарную бригаду, а также предназначенную для борьбы с огнем авиатехнику. Но при этом и пожарно-спасательная служба страны, и департамент лесного хозяйства находятся в максимальной готовности к тому, чтобы быстрейшим образом отреагировать на возникновение новых очагов возгораний на самом Кипре. Угроза их появления сейчас очень велика, поскольку на острове стоит сильная жара: на нынешней неделе столбик термометра уже превышал отметку в 44 градуса.