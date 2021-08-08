Три человека погибли в ДТП под Вологдой

ТАСС, 8 августа. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП на трассе в Вологодской области, где столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

"В Вытегорском районе на 262-м км автодороги Вологда - Медвежьегорск произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2115, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Reno Duster, за рулем которого находился молодой человек. В результате ДТП погиб водитель отечественного авто и два его пассажира: девушка 1992 года рождения и девочка 2020 года рождения", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, травмы получила пассажирка ВАЗ и пассажир Reno. "На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.