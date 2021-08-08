В Башкирии арестовали депутата по обвинению в убийстве

ТАСС, 8 августа. Депутат Мелеузовского городского совета Александр Котелевский заключен под стражу по обвинению в убийстве инвалида в пьяной драке. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, в Мелеузе 5 августа был найден мертвым 38-летний Ильфат Тутхнеев. Мужчину якобы избил депутат Мелеузовского горсовета Александр Котелевский.

"Да, все имена верны. В ходе пьяной ссоры [Котелевский] его избил, и тот скончался", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Башкирии, по факту инцидента "возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего")". "В настоящее время с подозреваемым проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый распивал спиртные напитки с 38-летним мужчиной в его мастерской. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость избил хозяина мастерской, от полученных травм мужчина скончался. Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

Следователями назначен комплекс судебных экспертиз.