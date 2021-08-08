Следователи в Волгограде проверят соблюдение прав ребенка в больнице

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК по Волгоградской области проводит проверку соблюдения прав ребенка в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе управления в воскресенье.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в больнице Волгограда находится двухлетний ребенок, а медперсонал ненадлежащим образом за ним ухаживает. Сообщалось, что якобы ребенок находился в боксе один в неопрятном виде.

"С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав ребенка следственным отделом по Тракторозаводскому району следственного управления СК России по Волгоградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью больницу посетили следователи. Установлено, что мальчик госпитализирован в медучреждение 30 июля по решению органов системы профилактики. До этого мать ребёнка оставила его у знакомых на несколько дней, чтобы он не мешал ей, а сама распивала спиртное.

"При осмотре мальчик был чист и опрятен, спал", - уточнили в пресс-службе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.