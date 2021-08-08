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Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер
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Минздрав взял под контроль оказание помощи отравившимся в поезде Мурманск - Адлер детям

Власти сообщили, что выписка детей из Мурманска начнется с понедельника

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ следит за оказанием медицинской помощи детям, госпитализированным после отравления в поезде Мурманск - Адлер. Об этом в воскресенье сообщается на сайте российского министерства.

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"Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи детям, госпитализированным с признаками отравления с поезда сообщением Мурманск - Адлер", - говорится в тексте.

В ведомстве сообщили, что на данный момент состояние детей удовлетворительное и стабильное. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Выписка детей из Мурманска

Более сорока детей из Мурманской области, госпитализированных с повышенной температурой и симптомами отравления в больницу Туапсе в Краснодарском крае, начнут выписывать с понедельника, сообщили ТАСС в воскресенье в министерстве образования Мурманской области. Всего в больницах Кубани проходят лечение 87 детей, ехавших в поезде Мурманск - Адлер.

"Завтра с утра детей начнут выписывать. Всего в больнице Туапсе 44 ребенка из Мурманской области. 16 человек были отфильтрованы на вокзале и потом 28 - уже в лагере. Незначительное повышение температуры, поэтому решили подстраховаться и отправить их тоже в больницу, - сообщили в Минобразования, добавив, что никаких других симптомов у детей из Мурманской области нет, - У четверых детей по состоянию на утро оставалось повышение температуры, остальные чувствуют себя хорошо, но до того момента, пока не будут получены результаты анализов, дети будут оставаться под присмотром врачей".

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РоссияОтравление детей в поезде Мурманск - Адлер
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