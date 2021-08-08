Лесной пожар возле аэропорта Даламан в Турции ликвидировали

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Пожарным удалось потушить лесной пожар, который начался в воскресенье возле международного аэропорта Даламан в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

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"Возникший в непосредственной близости от аэропорта Даламан пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Аэропорт продолжал и продолжает нормально функционировать", - приводит его слова Anadolu.

Ранее один из очевидцев произошедшего сообщил ТАСС о возникновении лесного пожара неподалеку от аэропорта Даламан. По словам собеседника агентства, там загорелся лесной массив в 400-500 м от взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт Даламан находится возле одноименного города в провинции Мугла. Туда совершают рейсы, в частности, российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7 Аirlines.