СМИ: в афганской провинции Гильменд школа и больница разрушены в результате авиаударов

ТАСС, 8 августа. Школа и государственная больница были разрушены в результате авиаударов в городе Лашкаргах, административном центре провинции Гильменд, расположенной на юге Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на источники в службе безопасности.

Согласно его сведениям, в районах города, по которым наносились удары, скрывались боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Отмечается, что авиаудары были осуществлены ВВС США, возможно, бомбардировщиками B-52.

Кроме того, по данным властей, за последние двое суток в Лашкаргахе погибли по меньшей мере 20 мирных граждан. По словам жителей города, большинство стали жертвами ракетных обстрелов и авиаударов.

В субботу представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что американские бомбардировщики B-52 нанесли удар по талибам в городе Шиберган в провинции Джаузджан на севере Афганистана. По его словам, в результате авиаударов были ликвидированы более 200 талибов. Кроме того, было уничтожено большое количество оружия и амуниции, а также более 100 транспортных средств, принадлежащих боевикам.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения "Талибан" наращивают темпы наступления на ряде направлений. Согласно утверждениям представителей движения, талибы сумели установить контроль примерно над 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.