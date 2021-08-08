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Двух подозреваемых в ритуалтных убийствах этапировали из Карелии в Москву

Они состояли в группе сатанистов, сознались в каннибализме и расчленении тел своих жертв в 2016 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Двое подозреваемых в ритуальных убийствах - Ольга Большакова и Андрей Трегубенко - этапированы из Карелии в Москву для следственных действий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее СМИ сообщили, что жители столицы Трегубенко и Большакова, задержанные в Карелии за незаконный оборот наркотиков, состояли в группе сатанистов и сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году.

"Большакова и Трегубенко перевезены из СИЗО Карелии, где они содержались по обвинению в преступлении, связанном с наркотиками, в один из московских следственных изоляторов. Они подозреваются в двух ритуальных убийствах. Следствие полагает, что мужчина и женщина состояли в секте сатанистов, убийства могли быть связаны с этим фактом",- сказал собеседник агентства.

Адвокат Большаковой Олег Нескоромный подтвердил в беседе с ТАСС, что девушку переводят в Москву. "Поскольку это уголовное дело передано для расследования в [центральный аппарат] СК РФ, то и содержаться она будет в СИЗО в Москве. У меня нет точной информации, где сейчас Ольга. Возможно, она уже в Москве", - сказал он, подчеркнув, что был защитником Большаковой с марта по июль, однако более не представляет ее интересы.

Изначально Большакова была задержана по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сказано в решении Верховного суда Карелии, который признал законным ее арест, она обвиняется ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"). Большакову задержали в марте, а вскоре она была арестована Петрозаводским городским судом. Позже суд продлил срок ее содержания под стражей на 4 месяца.

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