В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу Калужского шоссе в Новой Москве, что стало причиной столкновения с "Камазом" и гибели четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"На 58 км Калужского шоссе в сторону Москвы произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего четыре человека погибли. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, сопряженный с поворотом налево, и произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем "Камаз", - сказали в управлении.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что в районе 58-го км Калужского шоссе около АЗС столкнулись "Камаз" и легковая KIA. Погибли четыре человека, находившиеся в иномарке. По предварительной информации, всем погибшим было 20-25 лет. Их тела не извлекают до прибытия сотрудников Следственного комитета. Движение в сторону Москвы осуществляется по реверсной схеме, образовался затор.

В новость внесены изменения (22:08 мск) - добавлен комментарий столичного управления ГИБДД.