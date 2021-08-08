На Кипре внедорожник с туристами из Франции упал с утеса в море

НИКОСИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Легкий внедорожник багги с туристами из Франции упал со 150-метрового утеса в море на западе Кипра. Как сообщила кипрская полиция в воскресенье, один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

По информации правоохранителей, в автомобиле находились 59-летний французский турист и его 20-летняя дочь, которые совершали поездку на багги по диким природным ландшафтам полуострова Акамас. В районе 15:20 по летнему кипрскому времени (соответствует мск) их автомобиль сорвался в пропасть.

Девушка выпала из машины и, ударившись о скалы, осталась на склоне утеса на 70 м ниже той точки, откуда сорвался внедорожник. Автомобиль вместе с ее отцом упал в воду, пролетев 150 м по вертикали.

Катер береговой охраны поднял мужчину из воды на борт и доставил его в бухту Лачи, откуда машина скорой помощи отвезла его в больницу городка Полис-Хрисохус. Там французский турист был официально объявлен мертвым. Состояние его дочери расценивается медиками как тяжелое.

Полиция занимается расследованием причин инцидента.