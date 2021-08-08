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Лесные пожары в Турции
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Турция заявила, что представляющих угрозу для населенных пунктов пожаров не осталось

Сгоревшие территории будут восстановлены, подчеркнул министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли
© AP Photo/Emre Tazegul

АНКАРА, 8 августа. /ТАСС/. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил в воскресенье, что лесных пожаров, которые бы угрожали населенным пунктам страны, больше нет.

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"На данный момент нет пожаров, которые представляют угрозу населенным пунктам. Сгоревшие территории не будут отданы под какое-либо иное использование, они будут восстановлены", - сказал он в эфире телеканала A Haber.

По его словам, в настоящее время "продолжается борьба с пятью пожарами из 240".

Кроме того, Пакдемирли отметил, что Анкара рассматривает возможность отправки пожарных самолетов в соседнюю Грецию, где в последние дни бушуют лесные пожары.

Мощные лесные пожары начались в республике 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Сообщалось об эвакуации двух отелей, а также нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

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ТурцияЛесные пожары в Турции
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