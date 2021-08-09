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Не менее 10 человек погибли при взрыве газового баллона в ДТП в Пакистане

Как сообщила местная полиция, в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер

ТАСС, 9 августа. По меньшей мере 10 человек погибли, шесть пострадали в воскресенье в ДТП в пакистанской провинции Пенджаб. Как сообщает телеканал Geo News со ссылкой на местные власти, при ДТП произошел взрыв газового баллона.

По данным полиции, инцидент произошел в городе Гуджранвала. Небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля.

Как сообщила местная полиция, в больницу доставили семерых пострадавших, впоследствии один из них умер. По информации сотрудников местной больницы, состояние пострадавших оценивается как критическое.

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Пакистан
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