Число задымленных населенных пунктов Красноярского края сократилось до 954

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Количество населенных пунктов в Красноярском крае, которые задымлены из-за лесных пожаров, снизилось до 954, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Задымление в связи с лесными пожарами в Якутии вечером в субботу было зафиксировано в 1 257 населенных пунктах 45 муниципальных образований края, в том числе в Красноярске, Норильске и Зеленогорске. В краевом центре и его окрестностях в воздухе присутствует запах гари.

"По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании.", - сообщили в МЧС.

О задымлении в регионе сообщили во вторник, тогда власти северного Эвенкийского муниципального района заявили, что крупные населенные пункты территории - Тура, Байкит и Ванавара - окутаны плотным дымом из-за пожаров в Якутии. В пятницу уже сообщалось о задымлении 87 населенных пунктов края, утром субботы цифра выросла до почти 400.