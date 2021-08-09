В Якутии за сутки ликвидировали три природных пожара на площади более 16 тыс. га

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Три природных пожара ликвидировано за сутки на территории Якутии на площади более 16 тыс. га, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным правительства региона, в республике действует 156 природных пожаров на площади свыше 3,7 млн га.

"За сутки ликвидировано три пожара на общей площади свыше 16 тыс. га и локализовано восемь на площади более 60 тыс. га", - говорится в сообщении. Сложная обстановка сохраняется на территории Вилюйского, Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Намского, Нюрбинского, Олекминского, Хангаласского, Усть-Алданского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 125 очагов.

В населенных пунктах Бясь-Кюель, Кырыкый, Кылайы, Ытык-Кюель, Ударник и Сюльдюкар задействованы специалисты МЧС России. Там проводится работа по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. "Авиация ведомства применялась на территории Верхневилюйского, Таттинского и Кобяйского районов, произведено 29 сливов и сброшено 87 тонн воды.

Как сообщил на брифинге первый зампредседателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, сейчас тушат 72 пожара, за сутки выявлено четыре новых возгорания. Сложная ситуация у населенных пунктов Сангар, Кальвица, Ситте в Кобяйском районе, Ытык-Кюель в Таттинском районе, Кылайы в Усть-Алданском районе, Кырыкый, Хомустах, Дюллюкю, Далыр в Верхневилюйском районе, Фрунзе, Харыялах в Намском районе, Ударник в Томпонском районе.

На выходных в ряде районов наблюдался сильный ветер. "Ветер, который дул в эти дни, идет в сторону вилюйской группы районов, и сегодня мы ведем работу по усилению сил и средств в этом направлении", - пояснил Садовников.

По данным МЧС, в целом за сутки на природных пожарах было задействовано 4 070 человек и 585 единиц техники, за сутки группировка сил увеличилась на 495 человек, техники - на 74 единицы. Как добавили в оперштабе Якутии, в регион дополнительно прибыл отряд из 50 парашютистов-десантников Тюменской и Ханты-Мансийской баз Авиалесоохраны. Кроме того, ожидается прибытие отряда из 67 парашютистов-десантников из Карелии и Коми, Мурманской и Архангельской областей.