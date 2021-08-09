В Якутию прибыла техника, направленная Минобороны для тушения лесных пожаров

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Техника, направленная Министерством обороны РФ в Якутию для помощи в тушении лесных пожаров, прибыла в понедельник по железной дороге в поселок Нижний Бестях. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

"На железнодорожную станцию "Нижний Бестях" прибыла военная техника сводной инженерной роты Минобороны России. Всего на тушение лесных пожаров в Якутии направлены 17 единиц техники: 10 бронетранспортеров, три "Урала", 2 "Камаза", два путепрокладчика "БАТ-М", - говорится в сообщении. Техника отправится в Горный район.

Решение об усилении группировки военного ведомства, оказывающей Якутии помощь в тушении лесных пожаров, было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу по обращению главы региона. Соответствующие указания командующему войсками ВВО были отданы 3 августа на селекторном совещании с руководящим составом Минобороны России. 5 августа инженерная рота в количестве 105 человек прибыла для тушения лесных пожаров в село Бясь-Кюель Горного района.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В Якутии действует 156 природных пожаров на площади свыше 3,7 млн га, тушат 72. За сутки в регионе ликвидированы три пожара на площади свыше 16 тыс. га, локализованы восемь на площади более 60 тыс. га, обнаружены четыре новых пожара.