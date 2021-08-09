СК начал проверку после ДТП с автобусом, в результате которого пострадали 13 человек

САРАТОВ, 9 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Организована доследственная проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом в Калининском районе Саратовской области", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, 9 августа ночью на 620-м км автодороги Р-22 "Каспий" вблизи села Большая Ольшанка Калининского района водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Белгорода в Саратов, не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось в кювет. В автобусе находились двое водителей и 20 пассажиров.

Точное число пострадавших уточняется. Детей среди них нет. Ранее начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин сообщил, что в ДТП на трассе пострадали 13 человек - 12 пассажиров, двое из них находятся в тяжелом состоянии, и водитель.