Дым и запах гари от лесных пожаров в Якутии ощущаются в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Дым и запах гари от природных пожаров в Якутии добрались до Екатеринбурга, сообщила в понедельник ТАСС главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

"В конце той недели фиксировались задымления в Ханты-Мансийском округе. Сегодня с северным ветерком они опустились к нам на территорию (Свердловской) области", - сказала Шепоренко.

Как передает корреспондент ТАСС, дым и запах гари ощущаются как в центральной части города, так и в отдаленных районах Екатеринбурга.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона, в области в настоящее время действуют два лесных пожара - в Белоярском городском округе и Камышловском муниципальном районе. Все они контролируемые, общая площадь составляет 10 га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. На ее территории действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. На территории региона зафиксировано 178 пожаров, тушат 60. За сутки локализовано 13 возгораний, ликвидировано шесть, обнаружено 11 новых пожаров.