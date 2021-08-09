СМИ: более 350 деревень затопило на севере Индии из-за подъема воды в реках

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 357 деревень в 21 округе северного индийского штата Уттар-Прадеш оказались затоплены паводковыми водами из-за проливных дождей, обрушившихся на этот регион на минувшей неделе. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, больше всего пострадали округа Хамирпур и Джалаун.

Затопление вызвано подъемом уровня воды в реках Ганг и Ямуна, вызванных мощными муссонными ливнями. По данным источников в правительстве штата, 97 деревень, или одна треть от общего числа пострадавших населенных пунктов, оказались полностью отрезанными паводками.

Уровень воды в реке Ганг в настоящее время на два метра выше "опасного" уровня. Власти начали перемещать жителей пострадавших населенных пунктов в безопасные районы.

В Индии в настоящее время продолжается барсат - сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из разных районов страны. За прошедшие три недели из-за инцидентов, вызванных ливнями и наводнениями, по разным оценкам, в Индии погибли порядка 400 человек.