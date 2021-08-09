В Москве задержали мужчину, напавшего на посетителей кафе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на посетителей одного из кафе на Марксисткой улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным главка, установлено, что накануне 26-летний мужчина, находясь в кафе быстрого питания на Марксистской улице, в ответ на сделанное ему замечание набросился на отдыхающих. Между мужчинами завязалась драка. "Работники общепита смогли разнять конфликтующих, однако подозреваемый на этом не успокоился. На улице он догнал оппонентов, достал нож и нанес одному из них несколько ударов, после чего скрылся. На Нижегородской улице он был задержан. В ходе расследования установлено, что ранее мужчина поругался со своей знакомой и, уходя из ее квартиры, разбил все окна. Материальный ущерб составил 90 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и 105 ("Убийство") УК РФ.