Трое россиян погибли в результате наводнений на западе Германии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Наводнения в западной части Германии унесли жизни троих россиян, постоянно проживавших в ФРГ. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью газете "Известия" .

"Увы, но трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ", - сказал он.

"Выражаем глубокие соболезнования и слова поддержки их семьям, близким и друзьям. Посольство и российские консульские представительства продолжают тщательно отслеживать ситуацию", - добавил дипломат.

Посол отметил, что последствия разгула стихии, обрушившейся на западные земли ФРГ, беспрецедентны, и по оценкам экспертов, восстановление разрушенной инфраструктуры "потребует немало времени и многомиллиардных издержек".

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.