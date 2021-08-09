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Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер
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Число детей, госпитализированных с поезда на Кубани, превысило 90

Ранее сообщалось о 87 пострадавших
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Количество детей, госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер, увеличилось до 91.

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Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.

Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

В минувшую субботу с поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции в больницы Краснодарского края госпитализировали 19 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. На следующий день количество госпитализированных увеличилось до 87. "Всего был госпитализирован 91 человек, в Туапсе госпитализирован 71 ребенок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за ночь состояние детей не ухудшилось. "Всем гораздо легче", - отметил собеседник агентства.

Теги
РоссияОтравление детей в поезде Мурманск - Адлер
Отравление детей в поезде Мурманск - Адлер
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер. Главное
Отравление детей, ехавших на поезде Мурманск - Адлер.
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