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В Петербурге убили организатора приюта для попавших в трудную ситуацию

Полиция задержала подозреваемую в совершении преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге женщину по подозрению в убийстве организатора приюта для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В воскресенье вечером в Кировском районе в квартире, где расположен приют, убили мужчину. Предварительно, убитый - организатор заведения, по подозрению в убийстве задержали женщину, которая обратилась в приют за помощью", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что убийство было совершено с помощью колющего предмета в квартире на улице Зины Портновой. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

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