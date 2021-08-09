Суд в Москве отправил под домашний арест врача-гинеколога по делу о торговле детьми

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отказался арестовать врача-гинеколога Алену Дружинину, которая подозревается в торговле детьми, и отправил ее под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дружининой Алены Юрьевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними). Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 19 сентября", - сказали в пресс-службе. Ее защита обжаловала это решение.

Согласно данным из открытых источников, Дружинина работала в центре ЭКО на Аргуновской улице в Москве. Она является членом Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), кандидат медицинских наук.

В СИЗО в прошлом году были отправлены другие фигуранты дела о торговле детьми - врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в Москве услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов, Роман Емашев, Лилия Панаиоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова находится под домашним арестом. Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. Основной фигурант дела Константин Свитнев, который ранее лично связался с ТАСС и заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Он является юристом международного уровня в области репродуктивных технологий и занимается данной темой 25 лет. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - гражданка Украины Ирина Когут.

Фигуранты обвиняются в торговле людьми и покушении на торговлю. Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"), по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире были обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.