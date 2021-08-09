Грузовик опрокинулся на легковой автомобиль на трассе в Удмуртии

ИЖЕВСК, 9 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль после столкновения опрокинулся на легковой автомобиль на трассе в Удмуртии, один человек погиб, движение на трассе затруднено. Об этом в понедельник сообщили журналистам в первом отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

"Около 08:10 (07:10 мск) на 21-м км автомобильной дороги Ижевск - Воткинск Завьяловского района (около села Италмас) водитель автомобиля Lada Granta - 28-летний мужчина, не имеющий специального права на управление транспортным средством, при движении в сторону города Воткинска, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Renault в составе с полуприцепом, под управлением 55-летнего мужчины с последующим опрокидыванием полуприцепа на легковой автомобиль", - сказано в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель Lada Granta получил смертельную травму, водителю грузового автомобиля оказана разовая медицинская помощь. В первом отделе управления уточнили ТАСС, что у погибшего водителя в июне закончился срок действия водительского удостоверения.

В ГИБДД отмечают, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, движение на данном участке автодороги затруднено, организовано реверсивное движение. По факту ДТП проводится расследование.