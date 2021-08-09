В Норвегии прекратили тушение российского траулера из-за взрывов

ТАСС, 9 августа. Спасательная служба города Киркенес на северо-востоке Норвегии прекратила тушение российского траулера "Таманго". Стоявшее у причала судно, на борту которого в 15:00 мск 8 августа вспыхнул пожар, было отбуксировано в море, сообщает в понедельник телерадиокомпания NRK.

В результате пожара никто не пострадал. Экипаж траулера - 22 человека - был эвакуирован.

Всех жителей Киркенеса призвали закрыть на ночь окна из-за дыма. Ночью в 02:00 мск на борту траулера произошли сильные взрывы.

"Это был сильный взрыв, поэтому части были разбросаны на большом расстоянии от корабля. Это заставило нас отойти от корабля на 300-400 м", - рассказал представитель полиции Лео Йохансен.

На борту траулера находятся 47 тонн дизельного топлива. По сообщениям норвежских СМИ, судно занимается ловлей краба-стригуна в Баренцевом море. В Норвегии "Таманго" проходил техническое обслуживание, после которого должен был выйти в очередной рейс.