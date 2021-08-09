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В Севастополе сотрудник ГИБДД на мотоцикле сбил ребенка

В результате инцидента девочка получила травмы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД сбил шестилетнюю девочку в Севастополе, когда она перебегала дорогу в неположенном месте, сообщила ТАСС  заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

"Инспектор дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД УМВД России по городу Севастополю, передвигаясь на патрульном мотоцикле по улице Таврическая набережная, в районе дома № 3 совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

Ребенок получил травмы и был доставлен в детскую городскую больницу. По данному факту проводится проверка.

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РоссияСевастополь
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